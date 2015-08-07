В России сняли ролик о кощунстве путинской политики по уничтожению продуктов (видео)

Ролик начинается словами "Пока деды воевали, их семьи голодали".

Авторы видео показали кадры голода в Поволжье 1921-1922 годов, который унес более 5 млн жизней, голода 1932-1933 годов, унесшего более 8 млн жизней, блокадного Ленинграда, тогда от голода погибли более 630 тыс. человек, голода в СССР 1946-1947 годов.

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В ролике спрашивается: "Мы забыли об этих жертвах?"

При этом авторы видеозаписи приводят данные ВЦИОМ, согласно которым с начала 2015 года почти четверть россиян отказались от покупки многих продуктов из-за повышения цен.

Как сообщал УНИАН, в России с 6 августа начал действовать указ об уничтожении продуктов, попавших под российское эмбарго. Соответствующий документ президент РФ Владимир Путин подписал 29 июля. Напомним, в целом за 6 августа было уничтожено 320 тонн европейских продуктов.