Еды становится все меньше: В России бульдозером раздавили 20 тонн нектаринов

Как сообщает "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти, фрукты ликвидировали ночью методом "механического разрушения". Нектарины ввезли через Белоруссию по поддельным фитосанитарным сертификатам оформленным якобы в Марокко. В Марокко сообщили, что сертификаты не выдавали. Таким образом, фрукты, вероятно, были завезены из Европы.

Всего же выявлено было более 40 тонн персиков и нектаринов с поддельными сертификатами. Но уничтожили пока только нектарины. Партию обнаружили на складе временного хранения.

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Где именно будет уничтожаться вся санкционная продукция и каким способом, в Россельхознадзоре пока не сообщили.

Как сообщал УНИАН, в России с 6 августа начал действовать указ об уничтожении продуктов, попавших под российское эмбарго. Соответствующий документ президент РФ Владимир Путин подписал 29 июля.