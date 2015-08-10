Страны Евросоюза получат деньги на решение проблем миграции

Как говорится в сообщении Еврокомиссии, финансирование предусмотрено на 2014-2020 годы и будет выделяться из двух фондов - по вопросам предоставления убежища, миграции и интеграции и по вопросам внутренней безопасности, передает "ЕвроПравда".

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Средства в сфере миграции будут предоставляться на поддержку приема мигрантов, приведение процедуры предоставления убежища к требованиям Евросоюза, а также интеграцию мигрантов на местном и региональном уровнях.

В рамках усиления внутренней безопасности будут финансироваться мероприятия по совершенствованию пограничного контроля, а также управления рисками безопасности, такими как терроризм, наркотрафик, киберпреступность, торговля людьми и другие.

Наибольшую помощь в рамках обеих программ получат прежде всего страны, столкнувшиеся со значительными миграционными потоками - Италия (313 млн евро из фонда по вопросам миграции и 244 млн евро из фонда по вопросам внутренней безопасности), Испания (259 и 262 млн евро соответственно) и Греция (259 и 214 млн евро).

Как сообщал УНИАН, ЕС выделит Франции 20 млн евро на решение проблем с мигрантами.