В Грузии проходят траурные мероприятия к 7-й годовщине войны с Россией (фоторепортаж)

Участие в мероприятиях приняли президент, премьер-министр, руководство вооруженных сил. Они, в частности, возложили цветы к могилам погибших военнослужащих на Мухатгвердском кладбище, передает Радио Свобода.

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Представители партии "Единое национальное движение" (партии экс-президента Михаила Саакашвили) и депутаты от правящей коалиции "Грузинская мечта" участие в мероприятиях принимают врозь из-за расхождения во взглядах на эту войну.

Однопартийцы Саакашвили утверждают, что обороняли страну от российской агрессии, а депутаты от правящей коалиции и их лидеры обвиняют экс-президента в неспособности избежать войны.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия должна "залечить раны войны" с Россией, но территории Абхазии и Южной Осетии он считает оккупированными Россией.

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В ночь с 7-го на 8-е августа 2008 года российские военные вошли в Грузию, после попытки Тбилиси восстановить контроль над самопровозглашенными республиками Южная Осетия и Абхазия. В результате 5-дневной войны Россия признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии и ввела дополнительные войска и вооружение на свои военные базы на этих территориях. Все государства мира за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.

По официальным данным грузинских властей, в результате событий 2008-го погибло более 400 человек, свыше 2 тысяч были ранены.