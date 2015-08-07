В Египте запустили второй Суэцкий канал (фоторепортаж)

Флотилия военных кораблей в сопровождении вертолетов и военного самолета проследовала по каналу, передает Русская служба Би-би-си.

Флотилию возглавляла яхта "Эль Хоррия", на борту которой находился президент Египта Абдель Фаттах Сиси.

По словам египетского президента, строительство дублирующего участка Суэцкого канала длиной в 35 км и расширение русла в остальной части было необходимо стране для развития экономики после нескольких лет политической и экономической нестабильности.

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Реализация проекта обошлась Египту в 8,2 млрд долларов, на строительство ушел всего год.

Основной целью работ было обеспечение двустороннего движения судов. В дальнейшем с юга на север суда будут следовать по старому, а с севера на юг по новому руслу. Это позволит избежать заторов и ожидания, сократит время прохождения канала с 18 до 11 часов и повысит суточную пропускную способность с 49 до 97 кораблей.

Суэцкий канал обеспечивает 7% мирового морского грузооборота, играет ключевую роль в снабжении Европы ближневосточной нефтью, а для Египта является вторым после туризма источником валютной выручки. Как ожидается, дублер повысит доход Египта от эксплуатации водного пути в 2,5 раза - до 13,2 млрд долларов к 2023 году с нынешних 5,3 млрд долларов.