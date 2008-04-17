Черномырдин утверждает, что Черноморский флот будет выведен вовремя

Чрезвычайный и Полномочный посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН считает преждевременным проведение консультаций по вопросам вывода Черноморского флота Российской Федерации с территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал сегодня, отвечая на вопрос УНИАН.

«За девять лет? А что, пора говорить об этом? Да ладно, слушайте, 2017 год определен договором. В 2017 году флот будет выведен, чего заранее…», - сказал посол. «Вы что, хотите консультаций? Там живые люди, там живут офицеры, у них семьи, дети, зачем вы это делаете?» - добавил В.ЧЕРНОМЫРДИН.

Посол также отметил, что есть договор, и никто его не оспаривает – ни Россия, ни руководство Украины.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО во время визита в Россию 15 апреля передал главе МИД РФ Сергею ЛАВРОВУ проект меморандума об этапах и порядке вывода до 28 мая 2017 года военных формирований Черноморского флота РФ с мест его временной дислокации на территории Украины.

По словам В.ОГРЫЗКО, консультации о порядка вывода военных формирований ЧФ из Украины планируется провести в июне.

Вместе с тем в МИД РФ опровергли информацию о запланированных консультациях, подчеркнув неактуальность для российской стороны обсуждения Меморандума об этапах и порядке вывода военных формирований Черноморского флота РФ с территории Украины.