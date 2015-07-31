СМИ сообщили о смерти лидера афганской группировки "Хаккани"

По данным источников, Хаккани умер в результате долгой болезни и был похоронен в Афганистане.

Слухи о его смерти ходили уже несколько лет, но группировка "Хаккани" их отрицала, сообщает Русская служба ВВС.

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Группировка брала на себя ответственность за многие нападения на афганских военных и силы НАТО в последние годы.