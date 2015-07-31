В НАТО за полгода перехватили над Европой 250 российских самолетов - СМИ

10:58, 31 июля 2015
Мир
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Самолеты НАТО 250 раз вылетали на перехват российских самолетов над Европой в этом году.

REUTERS

Об этом сообщает ZN.UA, со ссылкой на The Financial Times.

Так, представители НАТО сообщили, что это наибольшее количество за аналогичный период с момента окончания "холодной войны".

Как отмечается, на прошлой неделе было перехвачено 22 российских самолета над Балтийским морем.

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"Только в Балтийской воздушной полиции миссии НАТО насчитали 120 своих вылетов истребителей на перехват. В связи со всплеском такой активности организацию - Балтийскую воздушную полицию - увеличили вдвое", - говорится в сообщении.

Издание акцентирует, что за весь прошлый год количество перехватов российских самолетов достигло 400.

Как сообщал УНИАН, недавно истребители воздушной полиции НАТО перехватили вблизи Латвии сразу 12 военных самолетов России.

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