Я на 80% знаю, кто убил Немцова - Ходорковский

Об этом сообщает Дождь.

«Я уверен, что я знаю, кто совершил это преступление. Другое дело — это моя уверенность 80%. Тем не менее это то, что для меня достаточно», — заявил он.

По его мнению, Немцов мог быть убит в результате провокации «со стороны кого-то из силовиков по отношению к кадыровцам».

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«По состоянию на сегодняшний день эта версия имеет право на существование. Но это ничего не меняет. Решение принимали вполне конкретные люди, на мой взгляд, из окружения Кадырова. Но это моя точка зрения», — сообщил он.

Однако имени Ходорковский не назвал. Он рассказал, что ранее посоветовался с людьми, которые «имеют большее право решать, что сейчас озвучивать», и было принято решение, пока не озвучивать конкретных имен.

«Это люди, близкие к Борису Немцову, люди, которые лучше меня информированы о ходе расследования и которые оказывают содействие в том, чтобы это расследование не было остановлено. Если они считают, что это надо пока придержать, то это их право», — добавил он.

Как известно, Немцов был убит четырьмя выстрелами в спину 27 февраля на Большом москворецком мосту возле Кремля. В совершении убийства подозреваются пять человек, в том числе предполагаемый стрелок — экс-боец батальона внутренних войск чеченской полиции «Север» Заур Дадаев. Поначалу он дал признательные показания, однако затем от них отказался, заявив, что оговорил себя под пытками.