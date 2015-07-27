В деле об убийстве Немцова появились показания на чеченского чиновника - СМИ

Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что допрос Чувилина состоялся в СИЗО, где он сейчас находится по обвинению в мошенничестве. "В отличие от предыдущих допросов, Чувилин был более откровенен со следователями", — рассказал собеседник агентства.

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Согласно сообщению, источник отказался огласить все подробности, однако отметил, что в показаниях Чувилина упоминались чеченский сенатор Сулейман Геремеев и депутат Госдумы РФ Адам Делимханов. Более того, после беседы с банкиром следствие смогло получить фотографии, на которых Чувилин запечатлен вместе с Геремеевым, Делимхановым и рядом других чиновников из Чечни.

По мнению собеседника агентства, допрос Чувилина напрямую связан с "делом Немцова".