Ходорковский спрогнозировал период окончания эры Путина

Такое мнение высказал российский оппозиционер Михаил Ходорковский в интервью изданию "Собеседник". Он отметил, что "Россия живет длинными пятнадцати-, шестнадцатилетними циклами". "Путинский цикл, по моим ощущениям, закончится в конце 2015 года", сказал Михаил Ходорковский, отметив при этом однако, что "окончание цикла не означает его немедленного ухода.

Читайте такжеХодорковский рассказал откуда Путин может начать полномасштабную войну

"Мне кажется, что наиболее вероятный сценарий – это как раз победа Путина на выборах 2018 года и уход через год", - отметил оппозиционер.