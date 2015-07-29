СМИ: итальянские депутаты намерены посетить аннексированный Крым

Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на одного из инициаторов поездки, депутата от движения "Пять звезд" Манлио ди Стефано.

"Мы приняли решение приехать в Крым и Москву в составе делегации от итальянского движения "Пять звезд". На днях я свяжусь с представителями посольства России в Риме, чтобы приступить к организации визита", - заявил Манлио ди Стефано.

По словам ди Стефано, поездка планируется на начало октября. Группу парламентариев партии "Пять звезд", численность которой должна составить от восьми до десяти человек, возглавит Алессандро ди Баттиста, еще один член парламентского комитета по иностранным делам.

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При этом, депутаты осознают, что в дальнейшем им может быть отказано во въезде в Украину, поэтому не исключают, что сначала попробуют согласовать свою поездку не только с Москвой, но и с Киевом.

Как сообщал УНИАН, неофициальный визит французских парламентариев в аннексированный Крым не меняет официальную позицию Евросоюза, заявил председатель делегации Европарламента в комитете по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС Андрей Пленкович.

Перед их визитом, Министерство иностранных дел Франции назвало намерение отдельных депутатов французского парламента посетить оккупированный Крым нарушением международного права.