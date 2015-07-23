Евродепутат: визит французских политиков в аннексированный Крым играет на руку пропаганде РФ

Об этом заявил председатель делегации Европарламента в комитете по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС Андрей Пленкович, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". Также Андрей Пленкович раскритиковал намерение французских депутатов посетить оккупированный Крым. Он отметил, что сообщения об их неофициальном визите на аннексированный Россией украинский полуостров его "очень разочаровали".

Читайте такжеБрок назвал большой ошибкой визит французских депутатов в аннексированный Крым

"Особенно обидно, что визит был организован без предупреждения и консультаций с легитимной украинской властью", - подчеркнул Андрей Пленкович. Он напомнил, что страны-члены ЕС - в том числе и Франция - "не признают незаконную оккупацию и аннексию Крыма Россией, которая противоречит международному праву и стала первым случаем изменения границ в Европе с применением силы после Второй мировой войны".

По мнению Андрея Пленковича, хотя этот визит членов французского парламента и не является официальным, он, конечно, посылает неправильный политический сигнал. "Он, скорее всего, будет использован российской пропагандой, чтобы убедить широкую международную общественность в разобщенности ЕС относительно статуса Крыма", - сказал председатель комитета ЕС-Украина. - "Поэтому было бы лучше, если бы политики воздержались от безответственных политических сигналов и организации визитов в манере, которая не способствует ясности относительно политики и отношений ЕС с Украиной".

По словам Андрея Пленковича, ЕС уважает территориальную целостность Украины, как на Донбассе, так и в Крыму, а также способствует усилиям, направленным на мирную реинтеграцию временно оккупированных районов в конституционный и правовой порядок Украины. Он напомнил, что ЕС продлил ограничительные меры против России и связал их с реализацией минских договоренностей. Это единственная официальная позиция ЕС, которая остается неизменной, о чем свидетельствует и визит делегации Европарламента в Киев на этой неделе, отметил он.

Напомним, что в правительстве Франции также раздражены намерениями группы французских депутатов посетить аннексированный Россией Крым. "Мы очень сожалеем об этом. Этот визит в Крым является нарушением международного права", - заявил накануне представитель французского министерства иностранных дел.