Кэмерон готов нанести авиаудары по Ливии и Сирии, если будет угроза для Британии

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Если будет угроза для Британии или наших людей на улицах, мы способны остановить ее, прибегнув к немедленным действиям в ответ на эту угрозу", - отметил он.

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"Как премьер-министр, я всегда хотел попробовать прибегнуть к этим мерам. Дело в том, что неважно, откуда исходит проблема - из Ливии или Сирии, или из какого другого места", - добавил Кэмерон.

Британия повысила уровень угрозы терактов в стране до одного из самых высоких в августе прошлого года, отметив, что существует "высокая вероятность" терактов.

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Как сообщал УНИАН, министр обороны Великобритании Майкл Фэллон готов выступить с предложением о нанесении ударов по позициям боевиков группировки "Исламское государство" в Сирии.