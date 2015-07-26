На жилую окраину Токио упал легкомоторный самолет, три человека погибли (фото)

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японское министерство земли, инфраструктуры и транспорта.

Крушение пятиместного самолета произошло в 10.58 по местному времени на расстоянии в 1,8 километра от места взлета.

Двое погибших находились на борту воздушного судна в момент крушения. Еще трое пассажиров самолета получили травмы. Есть жертвы и на земле: скончалась женщина, еще одна пострадала.

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На месте крушения работают пожарные и спасатели. По предварительным данным, огонь распространился на пять жилых домов и несколько автомобилей.

Специалисты не исключают, что причиной падения воздушного судна могли стать технические неполадки.