На жилую окраину Токио упал легкомоторный самолет, три человека погибли (фото)
Три человека погибли и четверо пострадали при крушении легкомоторного самолета в жилом районе города Тефу на западе столичного токийского региона в Японии.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японское министерство земли, инфраструктуры и транспорта.
Крушение пятиместного самолета произошло в 10.58 по местному времени на расстоянии в 1,8 километра от места взлета.
Двое погибших находились на борту воздушного судна в момент крушения. Еще трое пассажиров самолета получили травмы. Есть жертвы и на земле: скончалась женщина, еще одна пострадала.
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На месте крушения работают пожарные и спасатели. По предварительным данным, огонь распространился на пять жилых домов и несколько автомобилей.
Специалисты не исключают, что причиной падения воздушного судна могли стать технические неполадки.