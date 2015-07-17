В Евросоюзе предлагают ужесточить правила проверки пилотов

Эта мера инициирована для того, чтобы не допустить повторения трагедии, которая произошла с самолетом компании Germanwings, передает Би-би-си. EASA, в частности, предлагает ввести дополнительные психологические проверки пилотов и тесты на алкоголь и наркотики. Результаты проверок должны попадать в общую базу Евросоюза.

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Кроме того, предлагается как можно шире распространять и поддерживать правило "двух человек в кабине пилота", введенное некоторыми странами ЕС сразу после трагедии.

Как сообщал УНИАН, 24 марта самолет компании Germanwings, который совершал рейс из Барселоны в Дюссельдорф разбился Альпах. В результате крушения погибли все находившиеся на борту 150 человек, в том числе 6 членов экипажа. По мнению следователей, второй пилот самолета 27-летний Андреас Любиц преднамеренно начал снижение над Альпами, в результате чего самолет врезался в гору.