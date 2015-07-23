В Сакраменто прошли первые гонки беспилотников

Об этом сообщает Lenta.ru.

В Сакраменто (Калифорния) прошел первый международный чемпионат по гонкам беспилотников. Призовой фонд соревнования составил 25 тысяч долларов, а победителем стал новозеландец Чэд Новак (Chad Nowak). Видео с лучшими моментами чемпионата представило издание Quarz.

Гонки дронов сейчас переходят от стадии хобби к превращению в признанный вид спорта. Отдельные группы энтузиастов объединяются в лиги и проводят импровизированные соревнования во Франции, Великобритании, США и Австралии. Обычно операторы гоняют свои беспилотники по складам, заброшенным автостоянкам и далеким от человеческого жилья полям и пустырям. Скорость аппаратов доходит до 160 километров в час.

Чемпионат в Сакраменто стал важным этапом на пути профессионализации гонок. Сто операторов приняли участие в трех соревнованиях: индивидуальные гонки на время, командные гонки на время и конкурс фигур высшего пилотажа. Австралиец Чэд Новак взял первый приз на всех этапах, обойдя своих соперников в преодолении препятствий на трассе более чем на две минуты.

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Хотя энтузиасты гонок дронов предрекают быстрый рост популярности нового спорта, сравнивая его с такими экстремальными видами, как спуск на сноуборде и велотриал, главной проблемой остается привлечения зрителей — которых почти не было на гонках в Сакраменто. Беспилотники невелики по размеру, и летят так быстро, что со стороны их практически не видно, даже если стоять рядом с треком. Пока желающих наблюдать за гонками глазами оператора (от первого лица) через Интернет оказалось гораздо больше, чем купивших билеты на само шоу.