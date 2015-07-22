В Польше задержали владельца беспилотника, едва не столкнувшегося с пассажирским самолетом
12:07, 22 июля 2015Мир
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Польская полиция задержала и допросила человека, который мог управлять беспилотником, чудом не столкнувшегося с самолетом Lufthansa в небе над Варшавой.
REUTERS
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на TVN24.
Как заявили в варшавской полиции, 39-летний задержанный признал, что управлял беспилотником во время инцидента с самолетом компании Lufthansa. Сейчас эксперты определяют траекторию полета устройства и точное время его использования.
"Если подтвердится, что это тот самый беспилотник, задержанному может грозить до 8 лет лишения свободы", - заявили в полиции Варшавы.
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Как сообщал УНИАН, серьезных последствий удалось избежать благодаря тому, что диспетчеры оперативно отреагировали на происходящее и изменили траекторию посадки самолета.
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