Глава Пентагона прибыл с неожиданным визитом в Ирак

По словам Эштона Картера, он намерен сформировать собственную оценку кампании против боевиков "Исламского государства", которые контролируют значительные территории Ирака, передает радио "Свобода".

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Это первый визит Эштона Картера в Ирак с момента своего назначения на должность в феврале. Ранее министр обороны США посетил Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль, чтобы уменьшить беспокойство по поводу ядерной сделки с Ираном.

В Ираке находится около 3360 американских военных, которых широко привлекают к тренировке иракских солдат, помощи иракским командующим в формировании планов боя, а также обеспечения безопасности американского персонала и объектов.

США при участии партнеров по коалиции осуществляет авиаудары по позициям боевиков "Исламского государства".