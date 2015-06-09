Госдеп США назвал возможные сроки победы над "Исламским государством"
В государственном департаменте США считают, что для победы над боевиками "Исламского государства" понадобится от трех до пяти лет.
По словам пресс-секретаря ведомства Джона Кирби, такая оценка верна при условии, что основную часть боевых действий возьмет на себя иракская армия, передает Би-би-си.
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Представитель госдепартамента пояснил, что США и их союзники готовы вмешаться в случае необходимости, однако на данный момент предпочитают предоставить вести основную борьбу с боевиками иракским вооруженным силам.
Джон Кирби признал, что в программе подготовки сил безопасности Ирака, которую проводят американские специалисты, есть изъяны, но добавил, что работа по их устранению уже ведется.
Ранее президент США Барак Обама заявил, что у Вашингтона нет четко выработанной стратегии борьбы с "Исламским государством".
США считают "Исламское государство" одной из главных угроз безопасности в мире. Прошлым летом группировка вторглась со стороны Сирии в Ирак и захватила существенную часть страны.
Авиация США наносит регулярные удары по позициям боевиков, однако в основном в боях с исламистами участвует иракская армия.