Глава МИД Британии: члены НАТО не способны быстро реагировать на изменение ситуации

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Филип Хэммонд, передает "Новое время" со ссылкой на газету Financial Times. По его мнению, это вызвано "громоздкими" демократическими процессами, которые сопровождают каждое принятое Евросоюзом решение.

Филип Хэммонд отметил, что Великобритания и другие члены НАТО не способны быстро реагировать на изменяющие мир события, поскольку должны считаться с парламентом, прессой и обществом. В то же время в России, говорит он, все сосредоточено в руках одного человека.

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"Мы должны думать о том, как ответить противнику, у которого весь процесс принятия решений сконцентрирован в руках одного человека. Говорят, что сейчас все централизировано даже сильнее, чем при Леониде Брежневе. Тогда было хоть политбюро", - сказал британский министр.

Комментарий министра прозвучал в ответ на неспособность правительства прибегнуть к военным действиям против боевиков "Исламского государства" в Сирии, несмотря на одобрение авиатак против них в Ираке.