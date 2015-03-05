Об этом сообщает департамент политики и коммуникаций ведомства.

Как отмечается в сообщении, Климкин выразил благодарность за решительную поддержку Великобританией суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировал британскую сторону о последнем развитии событий на Востоке Украины в контексте продолжающейся агрессии со стороны Российской Федерации.

Министр иностранных дел Украины приветсвовал общую позицию, высказанную Премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, Президентом США Бараком Обамой, канцлером Германии Ангелой Меркель, Президентом Франции Франсуа Олландом, премьер-министром Италии Матео Ренци и Президентом Европейского Совета Дональдом Туском во время организованной британской стороной видео-конференция 03 марта с.г., на которой сторонами обсуждались пути взаимодействия между Европой и США для эффективной реализации Минских договоренностей.

Участники встречи обсудили важность продолжения работы мониторинговой миссии ОБСЕ на Востоке Украины для проведения всестороннего контроля за ситуацией, увеличение количества экспертов и предоставления дополнительного оборудования миссии ОБСЕ в Украине.

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Государственный секретарь по иностранным делам Соединенного Королевства Хэммонд отметил важность консолидированной позиции стран ЕС к факту российской агрессии в Украине.

Британский министр подчеркнул, что отмена введенных против РФ санкций будет непосредственно связана с полной имплементацией Минских договоренностей.

Хэммонд подтвердил солидарность Великобритании с Украиной и отметил готовность оказывать дальнейшую поддержку нашей стране в осуществлении реформ. В этом контексте было объявлено о выделении гуманитарной помощи для преодоления последствий деятельности террористических группировок на востоке Украины, подчеркивается в сообщении.