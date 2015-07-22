Большинство французских депутатов, которые поедут в оккупированный Крым, из партии Саркози

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на французское издание Le Monde.

К "Республиканцам" принадлежат 8 из 10 членов французской делегации.

В частности, кроме Мариани, "Республиканцев" представляют Николя Дьюк, Клод Гесем, Жак Мярд, Патрик Вершер, Совьор Гандольфи-Шайт и Мари-Кристин Далло.

Также в делегацию вошли сенатор из комиссии по европейским делам Ив Поццо ди Борго, который представляет Союз демократов и независимых, и депутат-социалист Жером Ламбер.

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Депутат партии Саркози Тьерри Мариани заявил, что парламентарии сначала посетят Россию, а затем Крым.

Как отмечается, в Москве французские депутаты планируют встретиться со спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным, а в Севастополе и Ялте - с местной властью и представителями нацменьшинств.

"В настоящее время необходимо поддерживать диалог с нашими российскими друзьями. Должна была состояться российско-французская встреча, которая была отменена в ответ на санкции в отношении России. На уровне парламента диалога нет почти в течение двух лет", - отметил Мариани.

Как ранее сообщал УНИАН, завтра в оккупированный Крым без согласования с Украиной с двухдневным визитом прилетает французская парламентская делегация, состоящая из десяти депутатов национального собрания и сенатора.