В Польше резко упала поддержка партии панк-рок музыканта, которая была фаворитом выборов

Партия панк-рок-музыканта Павла Кукиза, которая была одним из лидеров предвыборной гонки в Польше, в июне потеряла почти половину сторонников.

Таковы результаты опроса центра IBRiS для издания Rzeczpospolita, сообщает Европейская правда.

Больше всего поляки симпатизируют консервативной партии "Право и справедливость" - ее готовы поддержать 35% избирателей. Правящая "Гражданская платформа" набирает 24% голосов.

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При этом оппозиция в течение последних двух недель нарастила поддержку на 2 процентных пункта, столько же потеряла "Гражданская платформа".

Движение Павла Кукиза, который сенсационно занял третье место в первом туре президентских выборов с 20% голосов, в июне потерял почти половину сторонников и набирает, согласно опросу, 13%.

Стоит отметить, что партия Кукиза в начале июня была второй по популярности среди избирателей после "Права и справедливости"

Кроме того, шанс попасть в Сейм имеет еще одна партия – "Новая Польша", которая набирает 6%.

Как сообщалось, парламентские выборы в Польше пройдут 25 октября.