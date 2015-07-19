Парламентские выборы в Польше состоятся 25 октября

Польша будет избирать новый состав парламента 25 октября.

Как сообщает Euronews, дату голосования назначил действующий польский президент Бронислав Коморовский.

Это произошло два месяца назад, как он проиграл президентские выборы Анджею Дуде. Последний вступит в должность 6 августа.

Читайте такжеПольша не приняла этнических поляков из МариуполяСогласно данным опросов, оппозиционная партия Дуды “Право и справедливость” победит на парламентских выборах.