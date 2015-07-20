В ходе стрельбы по машинам в Мексике убиты 11 человек
11:22, 20 июля 2015Мир
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5 пострадавших госпитализированы с огнестрельными ранениями.
REUTERS
В Мексике на территории северного штата Дуранго неизвестные расстреляли три автомобиля, в результате чего 5 человек получили ранения и 11 погибли.
По предварительным данным представителей мексиканских властей, нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Сейчас преступников ищут.
В автомобилях находились жители поселка Сапиорис. Пострадавших госпитализировали с огнестрельными ранениями. Один из них находится в тяжелом состоянии.
Сейчас правоохранители проводят расследование.
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