В ходе стрельбы по машинам в Мексике убиты 11 человек

В Мексике на территории северного штата Дуранго неизвестные расстреляли три автомобиля, в результате чего 5 человек получили ранения и 11 погибли.

По предварительным данным представителей мексиканских властей, нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Сейчас преступников ищут.

В автомобилях находились жители поселка Сапиорис. Пострадавших госпитализировали с огнестрельными ранениями. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Сейчас правоохранители проводят расследование.

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