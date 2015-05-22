В ходе стрельбы в Мексике убиты 39 человек

Столкновение между полицейскими и вооруженными злоумышленниками, которые предположительно являются членами наркомафии, произошло около деревни Тануато вблизи границы штатов Мичоакан и Халиско, сообщает Русская служба Би-би-си.

Штат Мичоакан уже на протяжении нескольких лет является ареной борьбы между враждующими накокартелями. Местные жители в ответ на разгул насилия в 2013 году начали создавать добровольные дружины для борьбы с наркомафией.

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На прошлой неделе в штате Мичоакан во время предвыборного митинга был убит кандидат в мэры мексиканского города Юрекуаро Энрике Эрнандес. Неизвестные вооруженные открыли огонь в тот момент, когда Эрнандес произносил речь. Эрнандес был лидером местного движения самообороны, которое с 2013 года действует против наркомафии Мичоакана.