"Помолимся Владимиру Владимировичу!": в Москве прошел марш "ватников" (фото, видео)

Как сообщили очевидцы, во время проведения флэшмоба неожиданно появились сотрудники ОМОНа в сопровождении оперативников Центра «Э».

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Задержанных отвезли в ОВД «МГУ» (в подвале ГЗ МГУ), сообщает ovdinfo.org.

Очевидцы также сообщили, что у одной из задержанных сотрудники полиции вырвали и отбросили в сторону сумку с документами.

После составления протоколов о нарушении 5-й части ст. 20.2 КоАП задержанных отпустили. Они также ообщили, что полицейские хотели отправить их на наркологическое освидетельствование и провести дактилоскопию. Двоим активистам устроили личный досмотр.