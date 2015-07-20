"Помолимся Владимиру Владимировичу!": в Москве прошел марш "ватников" (фото, видео)
10:34, 20 июля 2015Мир
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В Москве были задержаны 6 активистов. Они проводили флэшмоб «марш ватников», изображая ярых сторонников действующей власти.
Как сообщили очевидцы, во время проведения флэшмоба неожиданно появились сотрудники ОМОНа в сопровождении оперативников Центра «Э».
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Задержанных отвезли в ОВД «МГУ» (в подвале ГЗ МГУ), сообщает ovdinfo.org.
Очевидцы также сообщили, что у одной из задержанных сотрудники полиции вырвали и отбросили в сторону сумку с документами.
После составления протоколов о нарушении 5-й части ст. 20.2 КоАП задержанных отпустили. Они также ообщили, что полицейские хотели отправить их на наркологическое освидетельствование и провести дактилоскопию. Двоим активистам устроили личный досмотр.
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