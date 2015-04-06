ОМОН с вертолетами и собаками нагрянул с обыском в 20 домов крымчан

За этот период, по данным правозащитников, обыскали 20 домов крымчан, сообщает Радио Свобода.

Как выяснили представители миссии, 2 апреля в поселок Журавки приехало 5 автобусов, 10 легковых полицейских машин и 5 УАЗов. Во всех находились люди с автоматами, собаки и «ОМОН». Над поселком летали вертолеты, утверждают правозащитники.

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«Людей и все машины останавливали с целью проверки документов. Жители говорят о «дифференцированном подходе» - у людей славянской внешности только проверяли документы, крымских татар иногда сопровождали до дома и проводили там «обзор». В некоторые дома представители силовых структур заходили без понятых. В таком случае ограничивались осмотром без обыска», - сообщили в Крымской полевой миссии.

По информации правозащитников, полноценный обыск в этот день провели в 10 домах. Аналогичная ситуация произошла 3 апреля в поселке Яркое Поле, где с 9 утра также провели обыск в 10 домах.