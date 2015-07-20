Сегодня США и Куба официально восстанавливают дипломатические отношения

Историческое событие будет ознаменовано торжественной церемонией открытия кубинского посольства в Вашингтоне, а также первыми переговорами глав внешнеполитических ведомств двух стран с 1958 года, пишут РИА Новости.

Для участия в открытии кубинской дипмиссии в Вашингтон прибывает глава МИД страны Бруно Родригес. Американскую сторону на церемонии открытия дипмиссии будет представлять помощник госсекретаря Роберта Джейкобсон, а госсекретарь Джон Керри затем проведет переговоры со своим кубинским коллегой.

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К приезду Родригеса в здании госдепартамента будет установлен кубинский флаг наряду с флагами других стран, с которыми у США есть дипломатические отношения.

Эти переговоры станут первыми с сентября 1958 года, когда еще во время правления на Кубе диктатора Фульхенсии Батисты встречались госсекретарь США Джон Даллес и министр иностранных дел Гонсало Гуэль.

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Ожидается, что церемония поднятия американского флага над зданием посольства США в Гаване, которое фактически приступит к работе с понедельника, пройдет в августе с участием Керри. Как отметили в госдепартаменте, посольство будет работать на таких же условиях, как и дипмиссии других стран на Кубе.

Ранее УНИАН сообщал, что Куба и США откроют свои посольства в Вашингтоне и Гаване соответственно 20 июля 2015 года. На 20 июля также запланирована пресс-конференция министра иностранных дел Кубы, который расскажет об открытии посольства в Вашингтоне.