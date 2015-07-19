Финляндия намерена развернуть силы быстрого реагирования вдоль границы с РФ – СМИ

Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на издание Defense News.

Министр обороны страны Юсси Ниинисте обосновал эту инициативу повышением региональной напряженности на фоне украинского конфликта.

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Данный вид войск станет новым для страны, в его основе будут находиться пехотные войска. Они будут размещены в четырех военных областях, которые находятся в непосредственной близости от российской границы.

Как сообщал УНИАН, Финляндия за последний год неоднократно заявляла о нарушении ее воздушного пространства самолетами российских ВВС.