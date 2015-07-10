Финляндия обвинила ВВС России в нарушении воздушного пространства

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

По данным финских пограничников, 26 июня транспортный самолет Ил-76 находился в воздушном пространстве Финляндии 53 секунды и проник вглубь территории на 1,15 километра.

Как отмечается, экипаж самолета, направлявшегося из России на запад, на сигналы диспетчеров и просьбы покинуть финскую территорию не откликнулся.

На опознание самолета был поднят истребитель ВВС Финляндии.

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В прошлом году Финляндия пять раз заявляла о нарушении своего воздушного пространства самолетами российских ВВС.

Министерство обороны России неоднократно отвергало обвинения в нарушении границ иностранных государств российскими военными самолетами.

Как сообщал УНИАН ранее, вооруженные силы России побили 30-летний рекорд с нарушение воздушного пространства Японии. Об этом заявили в Токио, добавив, что российские военные самолеты не вели себя столь агрессивно в регионе со времен окончания Холодной войны.