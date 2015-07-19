Вице-канцлер ФРГ призвал прекратить дебаты о выходе Греции из еврозоны

Об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF, передает ТАСС.

"Если мы сейчас все время будем начинать сначала, предпринимать шаги против Греции, то мы не придем к успеху", - сказал Габриэль.

В этой связи продолжать дебаты о "грексите" (выходе Афин из валютного союза), по его словам, неправильно.

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"Кроме того, выход Греции обошелся бы Германии намного дороже", чем ее спасение, считает вице-канцлер.

"Но что еще хуже: вы стали бы свидетелями событий, которые мы все как европейцы, я думаю, не хотели бы наблюдать", - сказал он.

Напомним, 11 июля парламент Греции поддержал план урегулирования долговой проблемы. Проект экономических реформ содержит сразу несколько пунктов, против которых греки проголосовали на референдуме 5 июля.

16 июля парламент Греции одобрил жесткие меры экономических реформ, которых европейские лидеры требовали в обмен на новый план спасения.