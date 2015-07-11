Парламент Греции поддержал предложения правительства кредиторам
11 июля парламент Греции проголосовал за предложения, поданные правительством кредиторам.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на АР.
Согласно данным предложениям, будут проведены переговоры о заключении соглашения о третей кредитной программе.
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Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас признал, что предложения включают в себя жесткие меры экономии, такие как повышение налогов и сокращение расходов на пенсии. Однако он заявил, что это был единственный шанс для Греции, который будет включать меры по устранению долга страны и обеспечит адекватное финансирование.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Греции Алексис Ципрас выступил за сохранение страны в еврозоне и ищет поддержки для пакета жестких реформ.