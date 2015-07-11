Парламент Греции поддержал предложения правительства кредиторам

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на АР.

Согласно данным предложениям, будут проведены переговоры о заключении соглашения о третей кредитной программе.

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Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас признал, что предложения включают в себя жесткие меры экономии, такие как повышение налогов и сокращение расходов на пенсии. Однако он заявил, что это был единственный шанс для Греции, который будет включать меры по устранению долга страны и обеспечит адекватное финансирование.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Греции Алексис Ципрас выступил за сохранение страны в еврозоне и ищет поддержки для пакета жестких реформ.