В Лондоне автобус не смог проехать под мостом и остался без крыши (фото)
15:01, 19 июля 2015Мир
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Лондонский двухэтажный автобус не смог проехать под мостом и остался без крыши.
В ДТП пострадали 7 человек / @LAS_HART
В ДТП пострадали 7 человек, четверо были госпитализированы, сообщает Sky News.
Водитель автобуса не заметил знак с предупреждением о том, что мост, под которым он решил проехать, не рассчитан на двухэтажные транспортные средства.
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Пострадавшие в инциденте предположительно находились на втором этаже автобуса.
@LAS_HART
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