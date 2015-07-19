В Лондоне автобус не смог проехать под мостом и остался без крыши (фото)

15:01, 19 июля 2015
Мир
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Лондонский двухэтажный автобус не смог проехать под мостом и остался без крыши.

@LAS_HART

В ДТП пострадали 7 человек, четверо были госпитализированы, сообщает Sky News.

Водитель автобуса не заметил знак с предупреждением о том, что мост, под которым он решил проехать, не рассчитан на двухэтажные транспортные средства.

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Пострадавшие в инциденте предположительно находились на втором этаже автобуса.

@LAS_HART

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