ДТП в Ростовской области: пострадали 10 украинцев (фото)

Двое из них с травмами средней тяжести госпитализированы, сообщает Министерство иностранных дел Украины в Twitter.

«10 граждан Украины пострадали в ДТП в Ростовской области (РФ). 8 - незначительные травмы, 2 - средней тяжести (находятся в больнице). Информация уточняется», - говорится в сообщении.

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В свою очередь ростовские правоохранители сообщили, что авария произошла на 894 километре трассы М4 Дон. По предварительной информации, водитель заснул за рулем, а автобус съехал в кювет и перевернулся.

Стало известно, что в салоне автобуса находились водитель и 47 пассажиров, в том числе трое детей.