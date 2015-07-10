ДТП в Ростовской области: пострадали 10 украинцев (фото)
10:04, 10 июля 2015Мир
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10 граждан Украины пострадали в результате ДТП в Ростовской области (Россия).
В Ростовской области произошло ДТП / 61.mvd.ru
Двое из них с травмами средней тяжести госпитализированы, сообщает Министерство иностранных дел Украины в Twitter.
«10 граждан Украины пострадали в ДТП в Ростовской области (РФ). 8 - незначительные травмы, 2 - средней тяжести (находятся в больнице). Информация уточняется», - говорится в сообщении.
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В свою очередь ростовские правоохранители сообщили, что авария произошла на 894 километре трассы М4 Дон. По предварительной информации, водитель заснул за рулем, а автобус съехал в кювет и перевернулся.
61.mvd.ru
61.mvd.ru
Стало известно, что в салоне автобуса находились водитель и 47 пассажиров, в том числе трое детей.
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