В Мексике объявлен режим ЧС из-за масштабного извержения вулкана (фото)

Как сообщает МВД страны, подобная чрезвычайная ситуация впервые объявлена именно в связи с вулканической активностью, она касается сразу пяти муниципий штата Колима. Об этом сообщают РИА Новости.

Неделю назад вулкан Колима резко активизировался, в связи с чем из близлежащих населенных пунктов были эвакуированы сотни людей. Специалисты отмечали нетипично высокую активность вулкана, очень похожую на ту, что имела место в 1913 году, когда в итоге произошло самое сильное в истории извержение Колимы.

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Вулкан расположен на территории штатов Колима и Халиско. Его называют "Огненным вулканом", и он является наиболее активным в Мексике — с 1576 года зафиксировано более 40 извержений.