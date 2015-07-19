Американский миллиардер Баффет купил остров в Греции за 15 миллионов евро - СМИ
04:03, 19 июля 2015Мир
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Ранее сообщалось, что Джонни Депп купил остров в Греции за €4,2 млн.
Баффет пока не потерял веру в Грецию / companion.ua
Американский и итальянский миллиардеры Уоррен Баффет и Алессандро Прото приобрели греческий остров Святого Фомы в Сароническом заливе.
Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на греческое издание Proto Thema.
Покупка острова площадью в 1,2 кв. км за €15 млн является для магнатов вложением в недвижимость.
Читайте такжеЦипрас уволил членов правительства, не поддержавших сделку с кредиторами«На данный момент в Греции есть возможности, и многие люди готовы инвестировать», — отметил Баффет.
Ранее сообщалось, что Джонни Депп купил остров в Греции за €4,2 млн.
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