Американский миллиардер Баффет купил остров в Греции за 15 миллионов евро - СМИ

Американский и итальянский миллиардеры Уоррен Баффет и Алессандро Прото приобрели греческий остров Святого Фомы в Сароническом заливе.

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на греческое издание Proto Thema.

Покупка острова площадью в 1,2 кв. км за €15 млн является для магнатов вложением в недвижимость.

Читайте такжеЦипрас уволил членов правительства, не поддержавших сделку с кредиторами«На данный момент в Греции есть возможности, и многие люди готовы инвестировать», — отметил Баффет.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп купил остров в Греции за €4,2 млн.