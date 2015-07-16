Береговая охрана Италии за день спасла 2700 нелегальных мигрантов в Средиземном море

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на Reuters.

В спасательной операции, кроме береговой охраны Италии, участвовали итальянский ВМФ, судно "Врачей без границ" Bourbon Argos и корабль немецких ВМФ Werra.

Рост потока мигрантов резко увеличился в начале 2015 года, с наступлением боевиков ИГИЛ, а также с ростом терроризма в Северной Африке. От наплыва беженцев прежде всего страдают средиземноморские страны (Греция, Италия), которые вынуждены спасать суда нелегальных мигрантов.

Читайте такжеГермания и Франция согласились принять 21 тысячу мигрантов

Ранее УНИАН сообщал, что Еврокомиссия готовит новую Миграционную стратегию ЕС, которая призвана предотвращать гибель мигрантов на пути в Европу, как это случается в последнее время в Средиземном море.