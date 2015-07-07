Польша впервые за 20 лет спустила на воду новый военный корабль (фото)

Корабль построен на верфях в городе Гдыня, сообщает Европейская правда со ссылкой на Wyborcza.pl.

Министерство обороны Польши планирует ввести "Силезец" в состав флота в 2016 году. Пока же корабль будут достраивать на плаву и проводить ходовые испытания.

Контракт на строительство корабля был подписан почти 15 лет назад - 27 ноября 2001 года. Он построен по лицензии немецкой фирмы. На протяжении 2004-2013 годов для немецкого военно-морского флота было построено пять подобных кораблей типа K130.

Командование польского флота решило заказать корвет после анализа тенденций развития надводных ударных сил в Балтийском море. Также принимали во внимание вывод из эксплуатации торпедных катеров польского проекта 664 и необходимость замены стареющих ракетных катеров советского проекта 205.

Читайте такжеКорабли НАТО начали учения Breeze 2015 в Черном мореСначала судно строили как многоцелевой корвет типа "Гаврон". В феврале 2013 года правительство из-за сокращения бюджета решило прервать программу строительства корвета.

После переговоров с ВМФ и судостроительной промышленностью было решено, что судно, корпус которого уже был готов, закончено, но в более дешевой версии - как патрульный корабль.

Корветы, несмотря на то, что они меньше по размерам, во многих случаях могут выполнять те же задачи, что и большие фрегаты или эсминцы, то есть основные классы многоцелевых кораблей стран НАТО.

Польша заплатила немцам за лицензию в 2001 году чуть менее 61 млн злотых. Цена одного корабля со всем вооружением при подписании договора была оценена в 1,6 млрд злотых (400 млн евро).

На борту корабля есть современное артиллерийское вооружение способно уничтожить наземные и воздушные цели, однако пока он не имеет противокорабельных ракет и зенитного вооружения для поражения целей на больших расстояниях.

Судно будет иметь только пусковые установки для ракет ПВО ближнего радиуса действия "Гром". Не будет оно оснащено также пусковыми установками торпед, которыми он может поразить подводные лодки противника.

Однако закупленная министерством обороны "Интегрированная система боя" позволяет в будущем дополнить ассортимент вооружения корабля без необходимости длительной и дорогостоящей модернизации.