Правящая партия Греции выступила против договоренностей с кредиторами

Члены "Сиризы" подписали петицию, критикующую соглашение, сообщает "Новое время" со ссылкой на местное издание Ekathimerini.

Стало известно, что под петицией свои подписи поставили 109 из 201 членов парламентской фракции "Сириза". Кроме того, в документе говорится, что сделка стала “результатом угрозы немедленного финансового удушения” и новая программа содержит “унизительные условия надзора, разрушительные для страны и народа”.

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Парламентский представитель партии Панайотис Лафазанис считает, что “выбор между спасительной помощью и катастрофой сделан под угрозой террора”.

В то же время министр финансов Эвклид Цакалотос, пытаясь убедить коллег, заявил, что “в этой трудной сделке только время покажет, является ли она экономически жизнеспособной”.

Премьер-министр Алексис Ципрас сообщил коллегам, что “использовал все свои переговорные возможности и решения”. Он также подчеркнул, что открыт для любых “надежных и реалистичных альтернатив”.