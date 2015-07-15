Греки считают долговое соглашение необходимым, но винят в проблемах страны Европу - опрос

12:43, 15 июля 2015
Мир
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44,7% греков отметили, что виновато греческое правительство, которое сделало ошибку и потеряло драгоценное время. 

REUTERS

72% греков считает, что долговое соглашение с кредиторами было необходимо.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром КАПА Research, передает Европейская правда со ссылкой на Avgi.gr.

В то же время, как отмечается, 25,3% опрошенных не согласны с таким мнением. Еще 2,7% отметили, что у них нет ответа на этот вопрос.

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Вместе с тем большинство греков продолжает винить в проблемах страны Европу.

В частности, в ответ на вопрос "Кто виноват, что нынешнее соглашение включает болезненные меры для греческих граждан", 48,7% ответили, что это европейские лидеры, которые не показали никакого понимания проблем Греции.

Еще 44,7% отметили, что виновато греческое правительство, которое сделало ошибку и потеряло драгоценное время. У 6,9% респондентов нет мнения по этому поводу.

Относительно оценки нового соглашения с кредиторами, то 24,5% считают ее положительной, 27% - скорее положительной,16,1% - скорее отрицательной и 31% респондентов - отрицательной.

Напомним, на саммите ЕС, который начался в воскресенье и завершился в понедельник утром, были согласованы принципы программы экономии в Греции.

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Страны ЕС предоставят Афинам финансовую поддержку в обмен на проведение греческими властями ряда болезненных реформ.

Однако МВФ считает, что еврозона должна пойти на облегчение долгового бремени Греции, иначе третья программа финансовой помощи будет напрасной.

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