Правительство Греции представило на рассмотрение парламента пакет реформ

Об этом сообщает Радио Свобода.

Документ предусматривает изменения законов о труде, пенсии, налог на добавленную стоимость и другие налоги и имеет целью внедрить реформы, которые привели бы к сокращению расходов бюджета и роста его наполнения.

Этот законопроект парламент Греции должен рассмотреть в течение среды, 15 июля, и принять его до конца того дня, когда истекает срок, установленный международными кредиторами.

Читайте такжеБритания отказалась предоставить помощь греческому правительству - СМИ

Правящая партия премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, правительство которого подал законопроект, «Сириза» выступает против этих реформ.

Провалив ранее завершения предыдущей, второй программы международной финансовой помощи Греции и оформив отказ от строгих требований международных кредиторов на всенародном референдуме, Ципрас был вынужден изменить курс и согласиться на большую часть тех реформ, которые ранее сам отверг. В Брюсселе признали их недостаточными, хотя заявили, что новые предложения Греции могут стать основой для переговоров о третьей программе помощи, критически необходимую Афинам.

Читайте такжеСМИ: Испания выделит на спасение Греции около 10 миллиардов евро

Ципрасу придется проводить обещанные реформы в парламенте Греции, чтобы убедить партнеров в еврозоне в серьезности своих намерений реформ и в целесообразности предоставить его стране срочные средства к существованию и пойти на переговоры о широкой программе помощи. Афины хотят получить в рамках этой третьей программы помощи 53,5 миллиарда евро до 2018 года.