В Еврокомиссии сомневаются в достижении консенсуса по Греции сегодня

Об этом заявил в Брюсселе вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис перед началом заседания Еврогруппы, передает "ЕвроПравда". "Как вы знаете, переговоры были крайне сложными, и мы рассчитываем на больший прогресс сегодня", - отметил он.

Читайте такжеПарламент Греции поддержал предложения правительства кредиторам"В то же время, очень маловероятным является то, что Еврогруппа сегодня предоставит мандат Еврокомиссии начать переговоры по новой программе помощи". - подчеркнул Валдис Домбровскис.

По словам вице-президент ЕК, он надеется, что "Еврогруппа сможет сделать вклад в дальнейшие дискуссии лидеров стран еврозоны в воскресенье вечером.

Как сообщал УНИАН, чрезвычайный саммит ЕС по Греции, запланированный на воскресенье, был отменен.