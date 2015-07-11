Испанские авиадиспетчеры сегодня начинают серию летних забастовок

Об этом сообщает РИА Новости.

Забастовки пройдут 11, 12, 25 и 26 июля. Авиадиспетчеры прекратят работу с 10.00 до 13.00 11 и 25 июля и с 17.00 до 20.00 12 и 26 июля.

Цель бастующих — восстановить на работе уволенного коллегу и отменить еще 61 взыскание в отношении авиадиспетчеров за проведение забастовки в 2010 году.

Профсоюзное объединение авиадиспетчеров USCA уже проводило аналогичную серию забастовок в июне. Согласно распоряжению министерства развития, даже в условиях забастовки диспетчеры должны были выполнить 70% от общего объема работы. В результате диспетчеры приостанавливали работу на несколько часов утром и вечером 8, 10, 12 и 14 июня. Заранее удалось перенести рейсы на другое время, и забастовка негативным образом не отразилась на перевозках.

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Однако авиадиспетчеры уверяют, что даже в дни забастовки выполнили в итоге 99% объема своей обычной работы, что "нарушает их право на забастовку и носит дискриминационный характер по сравнению с другими сотрудниками важных сфер услуг Испании, и, без сомнения, организациями авиадиспетчеров других стран ЕС".

Власти пытаются сделать все возможное, чтобы забастовка не отразилась на работе аэропортов: на этот раз министерство развития потребовало от авиадиспетчеров выполнить в дни забастовок до 80% их обычной работы.

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В декабре 2010 года из-за забастовки диспетчеров было закрыто воздушное пространство над Испанией, а в стране на 72 часа введено чрезвычайное положение — впервые со времен падения режима Франко (1975 год). Оператор гражданских аэропортов и авиасообщения Enaire принял решение о привлечении к ответственности диспетчеров, несмотря на то, что около 20 судов по всей Испании признали их невиновными. Однако в марте суд муниципалитета Гава (провинция Барселона, Каталония) признал ответственность диспетчеров за проведение забастовки.