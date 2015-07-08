Метро Лондона остановится на 24 часа из-за забастовки транспортников

Жителям Лондона предстоят нелегкие несколько дней: из-за забастовок транспортников столичное метро с вечера среды на сутки полностью прекратит свою работу, а железнодорожное сообщение между лондонскими вокзалами и несколькими графствами будет осуществляться с перебоями, передает РИА Новости.

В 18.30 (20.30 мск) среды четыре профсоюза, объединяющие сотрудников метрополитена, — в общей сложности порядка 20 тысяч человек — начнут 24-часовую забастовку, требуя от руководства метрополитена пересмотра условий оплаты труда в связи с началом с 12 сентября круглосуточной работы метро по выходным.

Руководители подземки утверждают, что сделали профсоюзам "справедливое и конкурентоспособное" предложение, пообещав, в частности, некоторым машинистам метропоездов бонусы в размере двух тысяч фунтов за работу в ночные смены, а также повышение зарплаты на 2%.

"Несмотря на большие усилия, предпринятые представителями профсоюзов и направленные на то, чтобы заставить руководство метро решить проблемы справедливости, безопасности, соотношения работы и личной жизни и равенства, они ничего не предложили на сегодняшних переговорах. На данном этапе новых переговоров не планируется", — заявил во вторник генсек одного из профсоюзов, RMT, Мик Кэш.

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Городские власти предупреждают, что метро будет очень загружено непосредственно перед забастовкой — с 15.00 до 18.00 вечера, причем поезда уже начнут отменяться, а во время акции протеста, несмотря на усиление работы наземного транспорта и запрет на проведение рутинных ремонтных работ на автомагистралях, следует ожидать больших пробок на дорогах.

Перебои в работе метро возможны и в пятницу утром, говорится в официальном предупреждении предприятия Transport for London, управляющего метрополитеном.

Между тем на этом трудности лондонцев не закончатся. В четверг в 18.30, когда завершится забастовка сотрудников железнодорожной компании First Great Western, начнется двухдневная забастовка, объявленная профсоюзом работников транспорта RMT. В акции протеста примут участие порядка двух тысяч человек. По словам представителей профсоюза, руководство железнодорожной компании First Great Western отказалось дать "базовые гарантии касательно рабочих мест, обслуживания и безопасности на новых поездах, которые запускает компания".

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Поезда в дни забастовок будут следовать с перебоями, вагоны-рестораны работать не будут. Забастовка отразится на движении электричек между лондонским вокзалом Паддингтон, графствами Бакингемшир и Оксфордшир, а также на сообщении с Уэльсом. Владельцам билетов на поезда в дни забастовки рекомендуется обменять их на 8 июля или, наоборот, более поздние даты.

В воскресенье пятидневную забастовку начнут около 200 инженеров-сотрудников Southern Rail. Эта акция протеста отразится, в первую очередь, на сообщении между лондонскими вокзалами Victoria и London Bridge и графствами Саррей и Сассекс. Инженеры выступают против введения им дополнительных часов работы без оплаты.