В Германии заявили, что после референдума сложно представить переговоры с Грецией
После того, как 61% греков проголосовал против предложений международных кредиторов, дальнейшие переговоры с Грецией сложно представить.
Об этом заявил вице-канцлер и министр экономики Германии Зигмар Габриэль в комментарии немецкому изданию Tagesspiegel, сообщает "ЕвроПравда".
"Ципрас и его правительство ведут греческий народ тупиковым путем", - отметил он.
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По словам Габриэля, премьер-министр Греции обманул свой народ, заявив, что "нет" на референдуме усилит переговорные позиции страны.
"На самом деле греческий премьер-министр разорвал последние мосты, которыми Европа и Греция могли двигаться в сторону компромисса", - подчеркнул вице-канцлер.
"С отказом играть по правилам еврозоны, высказанной в преимущественном "нет" на референдуме, сложно себе представить переговоры о многомиллиардной программе", - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, по итогам обработки 95% бюллетеней референдума более 61,5% греков сказали "нет" предложениям международных кредиторов.