В Германии заявили, что после референдума сложно представить переговоры с Грецией

Об этом заявил вице-канцлер и министр экономики Германии Зигмар Габриэль в комментарии немецкому изданию Tagesspiegel, сообщает "ЕвроПравда".

"Ципрас и его правительство ведут греческий народ тупиковым путем", - отметил он.

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По словам Габриэля, премьер-министр Греции обманул свой народ, заявив, что "нет" на референдуме усилит переговорные позиции страны.

"На самом деле греческий премьер-министр разорвал последние мосты, которыми Европа и Греция могли двигаться в сторону компромисса", - подчеркнул вице-канцлер.

"С отказом играть по правилам еврозоны, высказанной в преимущественном "нет" на референдуме, сложно себе представить переговоры о многомиллиардной программе", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, по итогам обработки 95% бюллетеней референдума более 61,5% греков сказали "нет" предложениям международных кредиторов.