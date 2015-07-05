В Кельне состоялся один из крупнейших в мире гей-парадов (фоторепортаж)

Как передает Deusche Welle, открыла гей-парад победительница песенного конкурса "Евровидение" 2014 года от Австрии Кончита Вурст.

Представители 137 объединений и организаций - так много, как никогда раньше - прошли в ярких костюмах по центру Кельна. Ранее организаторы сообщали, что ожидают установления рекорда гостей в миллион человек. Участники митинговали за правовое равенство и общественное восприятие лесбиянок, геев, би- и транссексуалов, а также трансгендеров. Лозунг нынешнего парада звучит как "Разнообразие: учить, учиться, жить" и посвящено теме гомо- и трансфобии в школах и высших учебных заведениях.

"Мы в Центральной Европе имеем привилегию в большинстве случаев иметь возможность праздновать Christopher Street Day", - подчеркнула Кончита Вурст и вспомнила противоположный случай в Стамбуле, когда участников демонстрации разогнали водометами.

"Важно, чтобы мы также думали о тех, кто вынужден скрываться", - добавила она.

В то же время участники парада убеждены, что даже в Германии сексуальным меньшинствам живется не так хорошо, как в США или Ирландии. На плакатах участников было в частности написано "Равные права" и "Брак для всех".

Как известно, однополые браки в ФРГ до сих пор не разрешены, зато геи и лесбиянки могут вступить в так называемое "однополое партнерство", которое юридически во многом приравнено к браку.