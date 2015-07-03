Президента Франции попросили дать убежище Ассанжу и Сноудену

Текст обращения опубликовал портал Mediapart, передает Lenta.ru. "В течение нескольких лет Ассанж и Сноуден расплачиваются изгнанием за свое мужество. Они подвергаются постоянному преследованию за то, что рассказали миллионам людей о нарушении их прав", - говорится в обращении.

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По словам авторов письма, вопрос предоставления убежища может быть решен несколькими способами. Например, власти страны вправе предоставить разоблачителям долгосрочную визу, вид на жительство, либо гражданство. "Мы ожидаем, что Франция будет действовать", - подчеркивается в письме.

25 июня министр юстиции Франции Кристиан Тобира допустила, что Париж может предоставить убежище Джулиану Ассанжу и Эдварду Сноудену. "Если Франция решит предложить убежище Эдварду Сноудену и Джулиану Ассанжу, я бы не удивилась. Эта возможность существует", - сказала министр. При этом она подчеркнула, что в этом вопросе решение принимает не она, а премьер-министр и президент.

Это заявление прозвучало на фоне публикации документов Агентства национальной безопасности США о прослушивании французских госслужащих, среди которых последние три президента Франции: Жак Ширак (1995-2007), Никола Саркози (2007-2012), а также нынешний глава государства Франсуа Олланд, занявший пост в 2012 году.

Джулиан Ассанж, гражданин Австралии, находится на территории посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года, а Эдвард Сноуден 1 августа 2014 года получил вид на жительство в России.