Ассанж согласился дать показания шведским прокурорам в Лондоне
21:16, 16 апреля 2015Мир
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Основатель организации Wikileaks Джулиан Ассанж согласился, чтобы сотрудники шведской прокуратуры допросили его в Лондоне.
REUTERS
Уведомление о его согласии было направлено в четверг старшему прокурору Мариан Ню, сообщается на интернет-сайте газеты Dagens Nyheter, пишет ТАСС.
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"Мы добивались этого несколько лет и рады, что прокуратура также пришла к этому решению", - отмечает шведский адвокат Ассанжа Томас Ульссон.
Защитник надеется, что допрос состоится уже в ближайшее время, и что прокуратура будет следовать существующим правилам. Письменное заявление по данному вопросу со стороны Мариан Ню будет опубликовано в пятницу, 17 апреля.
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