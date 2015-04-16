Ассанж согласился дать показания шведским прокурорам в Лондоне

Уведомление о его согласии было направлено в четверг старшему прокурору Мариан Ню, сообщается на интернет-сайте газеты Dagens Nyheter, пишет ТАСС.

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"Мы добивались этого несколько лет и рады, что прокуратура также пришла к этому решению", - отмечает шведский адвокат Ассанжа Томас Ульссон.

Защитник надеется, что допрос состоится уже в ближайшее время, и что прокуратура будет следовать существующим правилам. Письменное заявление по данному вопросу со стороны Мариан Ню будет опубликовано в пятницу, 17 апреля.